Franzini a Zona Calcio: «Il nuovo modulo funziona»

Il rocambolesco 3-2 esterno sul campo della Trevigliese ha rilanciato le ambizioni di alta classifica di un Piacenza che adesso è a soli quattro punti di distanza dalla capolista Pistoiese. Ma i biancorossi hanno sempre creduto nella possibilità di vincere il campionato e a ribadire il concetto è l'allenatore Arnaldo Franzini, soddisfatto per la vittoria che ha regalato tre punti pesantissimi nonostante il calo dopo il momentaneo 3-0. «Purtroppo nei momenti in cui tiriamo il fiato non riusciamo a tenere la porta indenne, ma la squadra è stata brava a portare a casa il risultato, non conquistare la vittoria al termine di una gara del genere sarebbe stato imperdonabile e deleterio - le parole del mister ieri sera a Zona Calcio - sono troppi però i gol subiti, la nostra è una squadra che vuole attaccare e giocare e per questo magari in alcuni frangenti si scopre un po', lo si è visto ieri quando il primo tempo sarebbe dovuto finire 4-0 e invece a causa di una disattenzione è arrivato il 3-1 e così si rischia di riaprire una partita. Sono comunque contento dei giovani che si sono fatti notare grazie alla Coppa Italia e che si sono confermati in seguito dimostrando di essere importanti risorse per il gruppo».

Il cambio di modulo ormai è una certezza, «Mustacchio sa fare la seconda punta e anche D'Agostino ha dimostrato di essere determinante in quella zona, la squadra mi è piaciuta fin da subito dopo il passaggio a 4-3-1-2 e in questo modo abbiamo esaltato le caratteristiche di alcuni giocatori. Un esempio è Poledri, che da mezzala è più vicino alla porta e può sfruttare la sua vena realizzativa, nel frattempo aspettiamo Taugourdeau che già da questa settimana tornerà in gruppo insieme a Martinelli». Il vero dispiacere di questo inizio di stagione «è l'eliminazione dalla Coppa Italia, non mi è andata giù anche per come si è materializzata perché abbiamo subito un gol senza concedere un singolo tiro in porta». Il girone si sta confermando di alto livello, ma il Piacenza non ha paura delle altre big: «Sapevamo della difficoltà di questo campionato per la presenza di tante lombarde che sono potenti e ambiziose, ma si sta rivelando equilibrato. Per il momento non parlerei nemmeno di mercato, numericamente ora ci siamo e i giovani stanno facendo vedere ottime cose. Desenzano e Pistoiese sono sicuramente le nostre avversarie più temibili, ma noi siamo lì con loro e dobbiamo trovare continuità cercando di subire meno gol ed essere più ficcanti sotto porta».

Nell'ultima parte di programma, condotto da Michele Rancati e con i giornalisti Paolo Gentilotti e Marco Villaggi in veste di opinionisti, spazio come sempre al calcio dilettanti con commenti, analisi e oltre 30 gol trasmessi di tutti i campionati che coinvolgono le squadre piacentine, dall'Eccellenza alla Terza Categoria, in particolare l'Alseno con ospiti in studio l'allenatore Andrea Rossi, il vice Giovanni Villaggi e l'attaccante Giuseppe D'Elia. Per loro anche un messaggio di saluti e incoraggiamenti dall'Australia, grazie allo streaming di liberta.it. A firmalo l'ex compagno di squadra Useni Nonni, trasferitosi per lavoro.