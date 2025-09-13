Franzini avverte: «Cittadella forte e ambizioso»

Da un big match all’altro. La vittoria per 1-0 all’esordio col Desenzano lascia spazio alla trasferta di domani (ore 15) in casa del Cittadella Vis Modena per il Piacenza, che arriva fiducioso dopo i primi tre punti della stagione di Serie D.

A San Damaso, un’altra avversaria tosta per i biancorossi, vittoriosa all’esordio sulla Correggese e che mister Franzini considera fra le migliori compagini del girone D dopo Piacenza, Desenzano e Pistoiese: «Giochiamo contro una squadra forte, una società ambiziosa. Sicuramente troveremo un contesto diverso rispetto a quello di domenica scorsa nel nostro stadio. Sappiamo le difficoltà che porta una gara del genere e non sarà l’unica trasferta complicata da affrontare, quindi mi aspetto un Piacenza preparato».

Taugourdeau e Putzolu si sono allenati a parte negli ultimi giorni, ma potrebbero rientrare nell’undici titolare, che dovrebbe essere lo stesso di una settimana fa. Franzini vuole che la sua squadra riprenda da dove aveva concluso nel successo del debutto: «Dobbiamo continuare sulla scia del secondo tempo contro il Desenzano, quando abbiamo fatto molto meglio rispetto alle difficoltà del primo, soprattutto all’inizio dell’azione. Forse abbiamo sentito la tensione dell’esordio e non va dimenticata la forza dell’avversario, ma a me interessa che restiamo squadra sempre, anche nelle possibili difficoltà. Perché poi sono convinto che siamo in grado di renderci pericolosi».

L’obiettivo del Piacenza è restare a punteggio pieno e avvicinarsi al meglio al trittico di partite ravvicinate che si chiuderà con il big match contro la Pistoiese del 28 settembre.