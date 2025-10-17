Franzini avverte: «Palazzolo trasferta-trappola»

Palazzolo, Pavia (in Coppa) e Tuttocuoio. Tre trasferte nei prossimi sette giorni per il Piacenza, che parte dalla sfida bresciana di domenica (ore 15) in casa della Pro Palazzolo: «Pensiamo ad una gara alla volta – ha spiegato mister Arnaldo Franzini in conferenza stampa – affrontiamo una squadra che ha qualche punto in meno rispetto alle aspettative, ma sappiamo che questo è un campionato molto equilibrato. Ho già avvisato i ragazzi: è una “partita-trappola”, perché la Pro Palazzolo ha pareggiato in casa di Pistoiese e Desenzano ed è sicuramente una buona squadra».

Il Piacenza è in «buonissime condizioni» secondo Franzini e vuole trovare altri tre punti dopo il successo allo scadere contro il Sasso Marconi, che ha dato «ottime sensazioni» ai biancorossi.

Il tecnico è pronto a confermare il modulo 4-3-3, con il ballottaggio Trombetta-Pino per il ruolo di punta centrale. In dubbio Taugourdeau per un colpo subito nell’ultima gara, ma il centrocampista francese si è allenato negli ultimi giorni e dovrebbe essere comunque convocato. Probabile prima chance da titolare in campionato per Lordkipanidze.