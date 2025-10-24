Franzini sprona i suoi: «Piace, è ora di svegliarsi»

Non solo Tony Taugourdeau fuori almeno 20 giorni per una frattura intraspongiosa del malleolo peroneale. Il Piacenza rischia di presentarsi domenica sul campo del fanalino di coda Tuttocuoio anche senza Stefano D’Agostino, che ha avuto un problema al ginocchio nella mattinata di oggi ed è da considerare in dubbio. Prova comunque a non abbattersi mister Arnaldo Franzini. Nella conferenza tenutasi in casa Nordmeccanica, al fianco del vicepresidente dell’azienda Vincenzo Cerciello, l’allenatore biancorosso ha chiesto una risposta ai suoi dopo il ko di Palazzolo: «Siamo solo alla nona giornata, nulla è finito o perduto e dobbiamo dare il massimo per arrivare in alto. Infortuni? È normale che in una stagione ci siano dei contrattempi, ma l’importante è saper reagire».

E bisogna farlo in fretta, senza mezzi termini: «Ripeto le parole del post Palazzolo – ha detto Franzini – non abbiamo tempo e bisogna svegliarsi. Se qualche giocatore qui non sta bene, e parlo in generale, lo dica e si trovano altre soluzioni». Mentre rallenta sul mercato in entrata: «Non è vicino, pensiamo prima ad una partita super importante e restiamo concentrati sul campo».

Il Tuttocuoio ultimo in classifica nel girone D? «Chi segue il calcio, sa che non poteva capitarci partita peggiore dopo una sconfitta. Ci aspettiamo un avversario che darà battaglia, temibile sul suo campo».