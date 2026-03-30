Allarme messo fuori uso con la vernice spray, guardie giurate sventano un furto

Colpo sventato nella tarda serata di sabato nell'azienda Rmc di via Martelli, a Piacenza. Poco prima di mezzanotte, le guardie giurate di Metronotte Vigilanza sono intervenute dopo aver rilevato un’anomalia su un sensore dell’allarme esterno.

Arrivati sul posto, i vigilantes hanno scoperto che il dispositivo, vicino a un cancello, era stato imbrattato con vernice spray e reso inutilizzabile. È stato quindi contattato il titolare dell’azienda, che ha verificato l’assenza di intrusioni o furti e il corretto funzionamento del sistema.

L’episodio potrebbe essere stato un test da parte di malintenzionati per studiare l’allarme in vista di un possibile colpo. L’intervento tempestivo della vigilanza ha però mandato a monte il piano.