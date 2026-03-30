Esosomi: il trend skincare del momento in fatto di anti age e luminosità

Cosa sono esattamente gli esosomi?

«Gli esosomi sono microscopici messaggeri biologici prodotti naturalmente dalle cellule. Contengono proteine, lipidi e materiale genetico che servono alle cellule per comunicare tra loro. In pratica, sono come “pacchetti di istruzioni” che aiutano i tessuti a ripararsi, rigenerarsi e mantenere il loro equilibrio».

Come funzionano e come comunicano con la pelle?

«Quando vengono applicati in maniera topica, gli esosomi si legano alle cellule cutanee e trasferiscono il loro contenuto. Questo scambio può stimolare processi utili come la produzione di collagene, la riparazione dei tessuti e la modulazione dell’infiammazione».

Da dove provengono solitamente gli esosomi utilizzati nei trattamenti estetici e in cosmetica?

«Gli esosomi maggiormente impiegati in cosmetica hanno origine vegetale o biotecnologica, in quanto rappresentano il perfetto compromesso tra sicurezza ed efficacia».

Quali sono i benefici visibili più significativi sulla pelle rispetto alle rughe, al tono e all’elasticità?

«I benefici più citati nei trattamenti estetici e nei cosmetici a base di esosomi riguardano le rughe e le linee sottili, la luminosità cutanea e la riparazione della funzione barriera della pelle», racconta Chiara Ponzio. I benefici possono non essere immediati, ma le condizioni della pelle migliorano nel tempo grazie alla stimolazione delle cellule».

Alcuni prodotti efficaci

Come agiscono gli esosomi sulle pelli acneiche o con rosacea?

«Non sostituiscono le terapie mediche, ma possono essere integrati in protocolli dermatologici data la loro capacità lenitiva e rigenerante», spiega Ponzio. Svolgono, infatti, la loro azione anti-infiammatoria, rigenerativa e modulatrice del sistema immunitario cutaneo comunicando con le cellule danneggiate e “istruendole” a ripararsi e a ridurre le risposte infiammatorie croniche».

Gli esosomi agiscono anche sui capelli e possono aiutare a combatterne la caduta e le patologie correlate?

«Gli esosomi sono oggetto di crescente interesse anche in tricologia in quanto la ricerca è in evoluzione e i risultati preliminari sono considerati promettenti. Sembra, infatti, che essi possano stimolare i follicoli piliferi, favorendo un ambiente più attivo e supportare la rigenerazione dei tessuti attorno al follicolo».

È vero che gli esosomi potenziano l’effetto di filler, botox o laser?

«Gli esosomi possono aiutare nel mantenimento degli effetti post trattamento di dermatologia estetica, motivo per cui diversi professionisti li consigliano al paziente come trattamento domiciliare», racconta Ponzio. Oltre alla dermocosmesi, trovano impiego anche nella nutraceutica: gli integratori a base di esosomi non solo migliorano la salute della pelle, ma supportano il benessere generale, agendo come regolatori dei processi cellulari».

Gli esosomi sono impiegati nei trattamenti come microneedling, ma anche nei cosmetici: cosa cambia? Hanno effetti diversi?

«Gli esosomi possono essere utilizzati durante trattamenti professionali come, per esempio, il microneedling, la radiofrequenza o gli ultrasuoni. In questi casi si utilizzano concentrazioni di esosomi maggiori e l’effetto risulta più intensivo. Nel caso dei prodotti cosmetici, che sono pensati per un utilizzo quotidiano e costante, essi agiscono più superficialmente migliorando idratazione, luminosità, tono e texture cutanea».



