Fuggi fuggi dalla Sannazzarese in caduta libera? Berni: «Non molliamo»

C'è aria di diaspora tra le file della Sannazzarese, dove il peso dell'undicesima sconfitta stagionale patita per mano dell'Arquatese, per di più rovinosa nel punteggio (7-1), sembra aver indotto gran parte della rosa nerazzurra a sottrarsi dall'impegno preso con la società di patròn Massimo Berni. «Non ho mollato la scorsa estate, a fronte di molteplici difficoltà, e non mollerò nemmeno ora – assicura Berni -, benché ci stia girando tutto storto e la situazione di classifica (2 punti in 13 partite, con 4 gol fatti e 45 subiti, ndc) sia già gravemente compromessa. Sono il primo a comprendere che il morale del gruppo sia finito sotto i tacchi dopo l'ultima, disastrosa sconfitta – aggiunge Berni -, ma sarebbe tempo di cercare di reagire piuttosto che pensare di farsi da parte. Fatto è che ho fissato una riunione chiarificatrice prima dell'allenamento di stasera. E semmai dovessimo ritrovarci in numero ristretto, cosa che davvero non mi auguro, faremo di tutto per rimpolpare l'organico»