Fuochi d’artificio ed entusiasmo: è iniziato il Big Ball

Fuochi d’artificio, giochi di luci e gli scroscianti applausi del pubblico che ha affollato la tribuna del Curtoni hanno accolto le squadre protagoniste della ventunesima edizione del Big Ball, il prestigioso torneo giovanile organizzato dall’Usd Borgonovese.

A fare gli onori di casa, il neo-eletto presidente Daniele Maini: «Sono stato eletto da soli due giorni - ha detto - ma ho sempre seguito l’organizzazione di questo grande evento: posso garantire che anche questa edizione sarà un successo, visto l’impegno che ci mettono il nostro gruppo di lavoro e i volontari, che ci forniscono un aiuto fondamentale».

Da questa mattina alle 10 le squadre si sfideranno in gare sette contro sette, da due tempi da 15 minuti ciascuno.

Tra i professionisti in campo i classe 2015 di Barcellona, Psg, Inter, Juventus, Parma e i finlandesi dell’Honka, mentre per i dilettanti i 2014 dei padroni di casa della Borgonovese, il RiverNiviano, l’Arenzano, lo Juventus Club e il Fraore.

Tra le ragazze le 2015 di Juventus, Roma, Milan, Inter, Parma e Genoa. Infine, alle 19.30, un evento speciale: torneo di calcio paralimpico giovanile.