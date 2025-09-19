Gabbiani al “Minardi Day”: le emozioni non hanno età

Ci sono momenti, situazioni, che rimettono in moto il filo delle emozioni. Uno di questi lo ha vissuto Beppe Gabbiani, pilota piacentino che non ha bisogno di presentazioni. Oltretutto, gli è successo in un luogo evocativo come l ‘autodromo di Imola, dove è andato in scena il “Minardi Day”, kermesse ideata per celebrare la lunghissima attività della scuderia di Faenza, arrivata fino alla Formula 1 per poi essere ceduta e trasformata in quella che oggi è la “Racing Bull”.

Un lungo fine settimana, al quale hanno dato vita da una parte i piloti degli anni Settanta-Ottanta invitati da Giancarlo Minardi, che hanno anche avuto la possibilità di girare in pista su tante vetture, vere icone della storia delle corse; dall’altra il pubblico degli appassionati, valutati in diverse migliaia. «Oltretutto - racconta Gabbiani - questa edizione era la numero 40. Ed è stata un’emozione molto forte rivedere amici dei tempi nei quali correvo, come Riccardo Patrese, Bruno Giacomelli, René Arnoux, Thierry Boutsen, Pierluigi Martini, Alessandro Nannini: alcuni avversari in pista, con altri, come Nannini, ho invece corso allo stesso volante con i prototipi Lancia Martini».