Galassi e Pace in maglia azzurra al Torneo Fipav Cup

Gianluca Galassi e Domenico Pace saranno protagonisti con la Nazionale azzurra al Torneo Internazionale Fipav Cup Men Elite, che si svolgerà a Torino dal 29 al 31 agosto e che vedrà in campo anche Germania, Olanda e Turchia. Prosegue dunque la marcia di avvicinamento ai Campionati del Mondo (Filippine, 12-28 settembre) per la Nazionale maschile che, dopo i collegiali di Cervia e Verona, tornerà a radunarsi domani a Torino: il collegiale degli azzurri inizierà al mattino all’aeroporto di Milano Malpensa, dove, prima del trasferimento nella città della Mole, saranno impegnati in un evento con il main sponsor DHL. Il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha convocato 15 giocatori e tra questi i due biancorossi. La lista dei 15 azzurri: palleggiatori Simone Giannelli e Riccardo Sbertoli, centrali Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo e Giovanni Sanguinetti, schiacciatori Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto, Luca Porro e Francesco Sani, opposti Kamil Rychlicki e Yuri Romanò, liberi Fabio Balaso e Domenico Pace.

Lo staff sarà composto da: Ferdinando De Giorgi (1 allenatore), Massimo Caponeri (2 allenatore), Marco Meoni (assistente allenatore), Nicola Giolito (preparatore atletico), Marco Penza (medico), Sebastiano Cencini e Francesco Alfatti (fisioterapisti), Ivan Contrario (scoutman) e Giacomo Giretto (team manager).

Domenico Pace