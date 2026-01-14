Gas Sales, a Milano caccia al tris

La Gas Sales Bluenergy cerca a Milano la terza vittoria consecutiva nella Superlega di volley, giunta alla sedicesima giornata (quinta di ritorno). Si gioca all'Allianz Clous, inizio alle 19.30.

Reduce dalle belle vittorie con Cuneo e Monza, la squadra biancorossa vuole conquistare punti importanti per la classifica, che ora la vede occupare la quinta posizione a due punti da Modena (quarta) e con tre lunghezze in più rispetto proprio Milano, a sua volta reduce dalla vittoria casalinga con Cisterna.

«Andiamo a Milano con entusiasmo - spiega coach Dante Boninfante - perché queste ultime due vittorie in campionato ci hanno dato un po’ di slancio e abbiamo recuperato qualche punto in classifica. Questo sarà un esame ancora più complicato rispetto agli ultimi due confronti disputati contro Cuneo e Monza. Affrontiamo una buona squadra, che in casa offre sempre una bella pallavolo. Sono ben allenati da un amico (Roberto Piazza, ndr) - aggiunge - quindi sarà una partita interessante, ma anche difficile. Soprattutto perché ci dividono solo tre punti in classifica e quindi sarà importantissimo fare una prestazione convincente affinché non ci sia un potenziale aggancio».



L’avversario Allianz Milano

Dall’altra parte della rete c’è l’Allianz Milano che, come i biancorossi, in questa stagione impegnata oltre che nel campionato di Superlega anche in Europa, giocano la Challenge Cev Cup. Nell’estate scorsa il direttore sportivo e generale Fabio Lini ha lavorato per migliorare alcuni fondamentali rispetto alla passata stagione: nel reparto centrali spiccano Edoardo Caneschi, Gabriele Di Martino, Nemanja Masulovic e il giovane Alessandro Benacchio. In banda l’ex biancorosso Francesco Recine, a cui si è aggiunto l’arrivo di Seppe Rotty (ora ai box per infortunio), la conferma del giapponese Tatsunori Otsuka e a completare il reparto c’è Tommaso Ichino, schiacciatore che si è formato nei Diavoli Rosa. La diagonale è composta dal brasiliano Fernando Kreling “Cachopa” e dal confermato Ferre Reggers. Il secondo palleggiatore è Leonardo Barbanti, il secondo opposto il finlandese Veikka Lindvist mentre al libero Damiano Catania è stato affiancato da dicembre, dopo la partenza di Matteo Staforini, Jacopo Corbetta. A rinforzare il roster a disposizione di coach Piazza da poche settimane è arrivato il centrale serbo Karen Masajedi.