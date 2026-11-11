Gas Sales, assalto di Verona per capitan Galassi

Il mercato per la prossima stagione inizia già a muoversi e la prima indiscrezione non è una buona notizia per la Gas Sales Bluenergy. La Rana Verona sta tentando l’assalto a Gianluca Galassi. L’ipotesi è quella di metterlo in coppia con il bulgaro Aleks Grozdanov, già in gialloblù dal 2022 al 2024 e ora in forza al Lublin, in Polonia: si parlerebbe quindi di un ritorno.

Si tratterebbe ancora una volta della partenza del capitano, dopo l’addio in questa stagione di Robertlandy Simon, anch’esso centrale, in direzione Milano. Il reparto centrale biancorosso è attualmente tra i più attrezzati della Superlega, con Francesco Comparoni, Daniel Iyegbekedo e Merrick McHenry, tre giocatori che coach Dante Boninfante sta alternando in maniera saggia, ma questo movimento costringerebbe la Gas Sales a cercare sul mercato una pedina importante per la stagione 2027/2028.

Daniele Botti