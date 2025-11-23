Gas Sales bella e spietata: Grottazzolina asfaltata

Basta un’ora di gioco a Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per asfaltare Grottazzolina e conquistare la seconda vittoria consecutiva, ancora senza lasciare set agli avversari.

A fine gara, biancorossi a festeggiare sotto la curva occupata da dieci Lupi Biancorossi.

Una partita a senso unico quella andata in scena in terra marchigiana, troppo fallosa e timorosa la squadra di casa, troppo decisa, concentrata e forte Piacenza che nel solo primo set ha messo a segno sette muri e ha chiuso la partita con un 71% in attacco.

In doppia cifra tre giocatori: Simon, eletto MVP della partita, e Bovolenta con 14 punti, Mandiraci con 13. Tre i block in messi a segno da Bovolenta, tre gli ace di Simon. A Grottazzolina, contestata a fine partita dai suoi tifosi, non sono bastati i 10 punti di Magalini.

«La difficoltà in questa partita era adeguarsi ad un ritmo di gioco ben diverso dalle ultime due gare - commenta coach Dante Boninfante - questo era quanto avevamo chiesto ai ragazzi e devo dire che sono stati davvero bravi. Un passettino in avanti nel nostro percorso di crescita, adesso ci aspetta un’altra partita delicata a Monza ma in questo campionato partite facili non ce ne sono. Sono contento di come abbiamo tenuto il campo e il buon lavoro fatto a muro».

Il tabellino

Yuasa Battery Grottazzolina - Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 0-3

(14-25, 15-25, 18-25)

Yuasa Battery Grottazzolina: Falaschi, Fedrizzi, Petkov 2, Golzadeh 9, Magalini 10, Stankovic 3, Marchisio (L), Koprivica, Tatarov 3, Pellacani 1, Petkovic (L), Marchiani. Ne: Cubito, Vecchi. All. Ortenzi.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Galassi 9, Bovolenta 14, Bergmann 8, Simon 14, Porro 2, Mandiraci 13, Pace (L), Comparoni 2, Andringa 1. Ne: Leon, Travica, Gutierrez, Loreti (L), Seddik. All. Boninfante.

Arbitri: Brancati di Città di Castello, Luciani di Ancona.