Gas Sales Bluenergy cuore di una Comunità energetica rinnovabile

«Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è orgogliosa di annunciare la nascita della propria Comunità energetica rinnovabile (Cer), un progetto innovativo che unisce sport, territorio e sostenibilità». Con un comunicato ufficiale la società biancorossa ha svelato l'ultimo progetto, che è stato presentato nel pomeriggio di oggi a Trento nell’ambito del Festival dello Sport organizzato da Rcs. Sul palco Elisabetta Curti (presidente di Gas Sales Bluenergy), Luca Tosini (presidente Cer Sun Son) e Michele Granelli (amministratore delegato di Voltuna, gruppo Gas Sales Energia).

«Lo sport è energia e ora diventa anche energia pulita grazie a Gas Sales Bluenergy. Un progetto a dimostrazione che una squadra di pallavolo può essere non solo simbolo di passione e risultati, ma anche motore di cambiamento positivo per la comunità», prosegue la società piacentina.

La Comunità energetica rinnovabile nasce con l’obiettivo di produrre e condividere energia pulita tramite impianti fotovoltaici installati in diverse province, a partire dal territorio piacentino, ridurre i costi energetici della società sportiva e dei membri della comunità che aderiranno, condividere i benefici ambientali ed economici con cittadini, associazioni, parrocchie, aziende e istituzioni del territorio e non ultimo promuovere una cultura sostenibile legata allo sport, esempio concreto di responsabilità sociale.

Gas Sales Bluenergy è la prima società sportiva italiana e di Superlega ad avere investito direttamente in un progetto di tale portata cogliendo così un triplice obiettivo.

«Il primo - spiega la società - è etico: condividere energia pulita; il secondo è sociale: coinvolgere le associazioni locali e più in generale il territorio dando un senso di comunità, di inclusione e partecipazione ad un progetto sostenibile; il terzo è finanziario: cogliere l’opportunità di autofinanziarsi, investendo in un progetto innovativo e lungimirante. Presto Gas Sales Bluenergy darà inizio ai lavori per la realizzazione di un primo importante impianto fotovoltaico della potenza di 1 Megawatt. Tale impianto verrà asservito a favore della Comunità energetica rinnovabile Sun Son e permetterà, ai soggetti che vi aderiranno, di condividere e utilizzare parte dell’energia prodotta. Si realizza così la prima Cer legata alla pallavolo, un modello sostenibile, solidale e accessibile di produzione e gestione dell'energia».

Il progetto del primo impianto fotovoltaico, curato da Voltuna, verrà realizzato ad Alseno, a terra con opportune misure di mitigazione ambientale, su una superficie di circa 12mila metri quadrati e composto da oltre 1.664 moduli bifacciali ad alta efficienza, installati su strutture fisse ed orientate a sud. Grazie alla tecnologia bifacciale, i pannelli saranno in grado di captare la luce solare sia sulla superficie frontale che su quella posteriore, massimizzando la produzione di energia elettrica anche in presenza di riflessione dal suolo. Il sistema prevede l’utilizzo di inverter centralizzati e un sistema di monitoraggio in tempo reale per garantire la massima efficienza e affidabilità.

Entusiasta Elisabetta Curti: «Sono particolarmente orgogliosa di poter dare finalmente risalto ad un’iniziativa che giunge al suo compimento dopo un percorso articolato ed impegnativo. Spero che possa essere di stimolo per altre realtà dello sport perché siamo convinti che progetti di questo tipo possano far comprendere come i club sportivi possano essere veicoli di iniziative economiche che generano valore non solo per sé ma anche per altri».

Luca Tosini sottolinea come «la Comunità energetica voglia diventare un punto di riferimento per tutto il territorio. Parrocchie, associazioni sportive, aziende, privati cittadini e il Comune che ospita l’impianto sono parte di un progetto condiviso che unisce energia pulita e spirito di appartenenza. Avere una squadra come la Gas Sales Bluenergy come capofila significa portare entusiasmo, fiducia e senso di territorialità. Ma soprattutto questa è un’opportunità concreta per famiglie e imprese che permette di risparmiare sui costi energetici e al tempo stesso contribuisce a un futuro più sostenibile. È un esempio di come, facendo squadra, si possa creare valore reale per tutti».

Infine, Michele Granelli: «Siamo orgogliosi di avere affiancato Gas Sales Bluenergy e Sun Son per la realizzazione di un’importante infrastruttura energetica in grado di generare energia condivisibile e benefici diffusi a tutti i membri della Comunità. Un progetto finanziariamente solido grazie agli sponsor del Club che hanno supportato con immediato entusiasmo la realizzazione dell’impianto. Questo è il significato pratico della transizione energetica che vogliamo diffondere».