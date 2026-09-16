Gas Sales Bluenergy, primo test con un 4-0 su Campobasso. Boninfante: «Bene i giovani»

Primo allenamento congiunto e quattro set vinti per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che nel pomeriggio di oggi, mercoledì 16 settembre, ha affrontato al PalabancaSport l’EnergyTime Campobasso, formazione che parteciperà al prossimo campionato di Serie A3.

Davanti al pubblico presente sugli spalti, Dante Boninfante ha dato spazio a tutti i giocatori a disposizione, utilizzando il test soprattutto per verificare condizione, meccanismi di gioco e inserimento dei nuovi arrivati. I quattro parziali sono terminati 25-15, 25-22, 31-29 e 25-23.

Il prossimo appuntamento è già fissato: sabato 19 settembre alle 17, sempre al PalabancaSport, arriverà Belluno Volley per il secondo allenamento congiunto della preparazione.

Piacenza parte forte

Nel primo set Boninfante schiera Porro e Bovolenta in diagonale, Comparoni e Fraleone al centro, Gutierrez e Zlatanov in banda e Pace libero. Il primo punto della stagione porta la firma di Bovolenta e Piacenza prende immediatamente il largo, passando dal 4-0 al 14-6 e quindi al 19-10. Il primo tempo di Comparoni chiude il parziale sul 25-15.

Nel secondo set cambiano diversi interpreti: entrano Travica e Leon in diagonale, Kotlar al centro e Brborić in banda. Piacenza prova ad allungare sull'11-7, ma Campobasso recupera fino a mettere la testa avanti. Nel finale i biancorossi riprendono il controllo e chiudono 25-22.

Terzo set ai vantaggi

Più combattuto il terzo parziale. Campobasso parte meglio e si porta sul 9-4, costringendo Boninfante al time out. Due ace di Porro contribuiscono alla rimonta piacentina, completata a quota 16. Da lì inizia un lungo punto a punto: Piacenza si vede annullare diversi set point e deve a sua volta cancellarne uno agli avversari prima di imporsi 31-29.

Nel quarto set Boninfante concede ancora spazio ai giovani. I biancorossi conducono per buona parte del parziale, vengono raggiunti sul 23-23 e si aggiudicano gli ultimi due punti per il 25-23 conclusivo.

Boninfante: «Lavori in corso, ma sono soddisfatto»

«Lavori in corso, ma sono soddisfatto di quanto fatto vedere soprattutto dai giovani, che hanno tenuto il campo con grande personalità – commenta Dante Boninfante –. È stato un buon allenamento, ci sono cose da migliorare ma lo sappiamo e stiamo lavorando proprio per questo».





Il tabellino del match

Tra i biancorossi Bovolenta chiude con 13 punti, Zlatanov con 10, Comparoni con 9, Leon con 8 e Brborić con 7. Piacenza termina il test con sei ace e sette muri punto.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza-EnergyTime Campobasso 4-0

(25-15, 25-22, 31-29, 25-23)

Gas Sales Piacenza: Fraleone 3, Bovolenta 13, Zlatanov 10, Comparoni 9, Porro 1, Gutierrez 5, Pace (L), Leon 8, Brborić 7, Travica 1, Rizzo (L), Kotlar 3, Destro 2. All. Boninfante.

EnergyTime Campobasso: Fortes 6, Garnica, Valchinov 13, Arienti 5, Suraci 10, Guerrini 8, Consonni (L), Rescignano 2, Talevi 3, Facchi 3, Del Fra, Mondello 4, Masone, De Nigris. All. Bua.