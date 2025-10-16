Gas Sales Blunergy, ok anche l'ultimo test

La Gas Sales Bluenergy chiude la lunga serie di test pre campionato con un sonoro 4-0 rifilato al Vero Volley Monza di fronte a qualche centinaio di spettatori che al Palabanca hanno applaudito la squadra biancorossa. “Sicuramente possiamo migliorare e anche tanto soprattutto nella fase break, ma sono soddisfatto di come i ragazzi sono stati in campo. Stiamo crescendo, anche gli ultimi arrivati si stanno integrando con il gruppo, adesso arrivano le partite che contano, a Verona vedremo una squadra da prima giornata che sarà certamente diversa da quella dell’ultima giornata”. Sono state le parole di coach Dante Boninfante a fine gara.

Il tecnico ha spedito in campo tutti i disponibili: di fatto una squadra nei primi due parziali e un’altra negli altri due giocati. Per tutti i set l’unico a restare sempre in campo il brasiliano Bergmann. Sabato 18 ottobre con inizio alle 21, presentazione della squadra a Palazzo Gotico, poche ore dopo partenza per Verona dove lunedì 20 ottobre sarà impegnata nella prima giornata di campionato, avversaria Rana Verona.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Vero Volley Monza 4-0

(25-20, 25-20, 25-18, 25-23)

Gas Sales Bluenergy: Galassi 4, Porro 3, Gutierrez 7, Simon 7, Bovolenta 12, Bergmann 15, Pace (L), Leon 10, Comparoni 5, Travica 2, Andringa 6, Loreti (L), Seddik 5. All. Boninfante.

Vero Volley Monza: Padar 9, Rohrs 9, Mosca 7, Knipe, Antanasov 6, Beretta 9, Pisoni (L), Frascio 3, Velichkov 5, Larizza 2, Marttila 9. Ne: Bonacchi, Ciampi, Scanferla (L). All. Eccheli.