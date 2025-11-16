Gas Sales in gran spolvero, Civitanova travolta 3-0

La Gas Sales Bluenergy, in un Palabanca con oltre tremila spettatori traboccanti entusiasmo, travolge nettamente Civitanova. Una partita perfetta quella di Simon e soci, bravi a non perdere la calma nei primi due parziali vinti ai vantaggi dopo essere stati avanti di diversi punti, ancora più nel terzo set quando la Lube ha cercato la rimonta ma da metà parziale a dettare i tempi è stata la truppa di coach Dante Boninfante.

Un super Bovolenta, Mvp della gara, ha trascinato per lunghi tratti i suoi e ha chiuso con un 61% in attacco, bene anche al centro con Galassi che chiude con l’80% in attacco e tre muri e Simon con un 60%. In doppia cifra tra i biancorossi emiliani Bovolenta con 21 punti, Mandiraci con 13 e Gutierrez con 11. In casa marchigiana il solo Loeppky è andato in doppia cifra con dieci punti a referto.

La partita

In avvio di gara coach Boninfante manda in campo Porro e Bovolenta in diagonale, Galassi e Simon al centro, Mandiraci e Gutierrez alla banda, Pace è il libero. La Lube risponde con Boninfante e Loeppky in diagonale, D’Heer e Gargiulo al centro, Nikolov e Bottolo alla banda, Balaso è il libero.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza parte subito con il piede schiacciato sull’acceleratore (6-3, 8-5), il muro di Mandiraci vale il più quattro per Piacenza (9-5), Civitanova qualche punto lo rosicchia (16-14) ma il bandolo della matassa è in mano a Simon e compagni. L’ace di Gutierrez riporta a quattro le lunghezze di vantaggio (18-14), quello di Simon mantiene il vantaggio (20-16). Il block in vincente sull’attacco di Bovolenta riporta sotto Civitanova (21-19) che poi si porta ad una lunghezza nello scambio dopo con Boninfante a chiamare time out. La parità arriva quota ventuno, l’ace di Civitanova vale il primo vantaggio della serata (22-23) per i marchigiani, l’errore in attacco di D’Heer consegna il set point a Piacenza (24-23) annullato dall’errore in battuta di Leon. Piacenza si vede annullare altri tre set point, ne annulla uno a Civitanova (26-27), si costruisce la quinta occasione con il muro di Galassi che poi chiude sempre a muro.

Dai blocchi di partenza esce ancora una volta meglio Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che mette subito fieno in cascina, il muro di Simon dice 11-8, due colpi consecutivi di Bovolenta ed è 13-9 con Civitanova che chiama il secondo time out del parziale. Viaggia forte Piacenza (18-12) con un altro gioiello di Bovolenta, Civitanova si rifà sotto (18-15), muro di Bovolenta e due scambi dopo diagonale dello stesso opposto (20-16). Civitanova ringrazia per un paio di imprecisioni in casa biancorossa e si porta ad una lunghezza (22-21) con Boninfante a chiamare tempo. Alla ripresa del gioco è Simon a mettere palla a terra (23-21), pareggio a quota ventitré, il set point è di Piacenza con Mandiraci (24-23), annullato dalla battuta lunga di Porro. Seconda occasione per Piacenza ancora con Mandiraci (25-24), annullata. Muro di Galassi e terza occasione biancorossa (26-25), annullata dall’invasione a rete di Gutierrez. Alla quarta opportunità chiude Bovolenta con un ace.

Civitanova si costruisce un paio di punti di vantaggio (6-8, 8-10, 10-12), Bovolenta firma il pareggio a quota dodici, il vantaggio di Piacenza arriva con Mandiraci (15-14), Simon ed errore in attacco di Gargiulo per il più due di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (17-15). L’ace di Mandiraci vale per i suoi tre lunghezze di vantaggio (21-18) con Medei che utilizza il secondo time out a disposizione e alla ripresa del gioco muro di Galassi-Gutierrez (22-18). La battuta out di Podrascanin consegna quattro match ball a Piacenza (24-20), chiude alla terza occasione Gutierrez.

Coach Boninfante

Soddisfatto coach Boninfante: «Una vittoria che i ragazzi meritavano per quanto hanno lavorato da agosto ad oggi. Una bella vittoria, non è che siamo stati più bravi rispetto alla gara con Perugia ma certamente più costanti ed è quello che ci vuole. Non abbiamo mai perso la calma anche quando nei primi due set siamo andati ai vantaggi, i ragazzi lo sapevano che affrontavamo una grande squadra e che poteva recuperare anche quando si trovava in svantaggio. Si, sono contento anche perché questo pubblico meritava un successo di questo tipo».

Il tabellino

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Cucine Lube Civitanova 3-0 (29-27, 28-26, 25-22).

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Gutierrez 11, Simon 8, Porro 2, Mandiraci 13, Galassi 8, Bovolenta 21, Pace (L), Leon, Comparoni, Andringa, Bergmann. Ne: Travica, Loreti (L), Seddik. All. Boninfante.

Cucine Lube Civitanova: Bottolo 6, Gargiulo 7, Loeppky 10, Nikolov 8, D’Heer 1, Boninfante, Balaso (L), Orduna, Kukartsev 3, Podrascanin 2, Duflos-Rossi 1, Hossein Khanzadeh 7. Ne: Bisotto (L), Tenorio. All. Medei.

Arbitri: Vagni di Perugia, Caretti di Roma.

Note: durata set 31’, 34’ e 27’ per un totale di 92’. Spettatori 3191 per un incasso di 38.146 euro. MVP: Alessandro Bovolenta. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 23, ace 8, muri punto 7, errori in attacco 3, ricezione 41% (11% perfetta), attacco 57%. Cucine Lube Civitanova: battute sbagliate 14, ace 4, muri punto 6, errori in attacco 4, ricezione 42% (16% perfetta), attacco 51%.