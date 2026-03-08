Gas Sales, parte a Modena la corsa-scudetto

Parte questa sera alle 20.30 dal mitico PalaPanini la corsa scudetto della Gas Sales Bluenergy, impegnata a Modena nella gara 1 del quarti di finale playoff. Si gioca al meglio delle cinque partite, chi vincerà la serie staccherà il biglietto per le semifinali, chi perderà giocherà i playoff per il quinto posto.

I ragazzi di coach Dante Boninfante sono reduci dalla perentoria vittoria con Berlino nella gara di andata dei quarti di Cev Cup.

Sono ventiquattro i precedenti tra Piacenza e Modena in tutte le competizioni e il bilancio è in perfetta parità: 12 vittorie per parte. In questa stagione le due squadre si sono affrontate tre volte: due in regular season e in entrambe le occasioni a vincere è stata la formazione modenese, mentre nei quarti di finale di Coppa Italia a spuntarla furono i biancorossi.