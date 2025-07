Gas Sales sempre più azzurra: tre convocati da De Giorgi

La Gas Sales Bluenergy volley si tinge anche d’azzurro. Il centrale Gianluca Galassi, l’opposto Alessandro Bovolenta e il libero Domenico Pace sono tra i 18 convocati dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi per un collegiale della Nazionale italiana maschile che si terrà a Cavalese (Trento), da domani all’11 luglio. Gli azzurri, reduci dalla seconda settimana della Volleyball Nations League giocata a Chicago (che li ha visti protagonisti con tre vittorie su Polonia, Cina e Usa su quattro gare disputate), si ritroveranno in Val di Fiemme per un collegiale di preparazione in vista della “week 3” della Vnl, in programma a Lubiana (Slovenia) dal 16 al 20 luglio dove affronteranno Serbia, Ucraina, Slovenia e Olanda. La Final Eight si disputerà in Cina, a Ningbo, dal 30 luglio al 3 agosto.