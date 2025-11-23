Gas Sales sul campo di Grottazzolina affamata di punti

Scordarsi il Black Friday: la Gas Sales Bluenergy Piacenza non può permettersi “sconti”. Dopo il brillante successo contro Civitanova, la squadra di coach Dante Boninfante è attesa oggi alle 19, per la settima giornata della Superlega di volley, sul campo di Grottazzolina, ultima in classifica ma tutt’altro che rassegnata. I marchigiani hanno già dimostrato di saper sovvertire i pronostici: lo scorso anno passarono da un disastroso 0/11 nel girone d’andata al settimo posto finale e ai playoff. «Non è la classifica a raccontare il valore reale di Grottazzolina. Hanno qualità, giocatori che possono incidere e un palazzetto caldo che sa trascinare», avverte il tecnico biancorosso.

Se Grottazzolina cerca uno slancio stagionale, dato che non ha ancora trovato la sua prima vittoria, Piacenza, dal canto suo, cerca continuità: «Hanno battute pericolose e un mix di esperienza e giovani – sottolinea Boninfante – Ma noi dobbiamo restare sul nostro trend positivo».

Infine i marchigiani, reduci dal pesante 0-3 incassato a Milano, hanno fame di riscatto. La sfida con Piacenza potrebbe trasformarsi allora in un’occasione per riaccendere il morale e il proprio pubblico. Per Simon e compagni, alla prima trasferta dopo due settimane casalinghe, servirà la massima attenzione.