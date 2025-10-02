Gemma è la numero uno in Italia nel Coastal Rowing

Alla prima assoluta in questa nuova specialità, ha subito fatto il vuoto sfidando alla grande le onde del mare Adriatico. Non poteva esserci esordio migliore per Gemma Ghinelli: l'atleta piacentina si è imposta a Trieste, sul molo Audace, dove ha conquistato il titolo di campionessa italiana di Coastal Rowing nel doppio femminile vincendo la gara Senior con la compagna di squadra del Rowing Genovese, Martina Fanfani. Ghinelli era alla sua prima partecipazione nel Coastal Rowing, una specialità del canottaggio che si corre in mare aperto su una distanza di 6 km su imbarcazioni resistenti alle onde che richiede da parte dell’atleta più forza e una tecnica specifica per adattarsi alle condizioni del mare per condurre la barca nelle virate sui cambi di direzioni imposti dalle boe del tracciato. Il tempo di 28'11”10 con il quale le due atlete del Rowing Genovese hanno tagliato il traguardo è di tutto rispetto, prestazione che ha consentito loro di mettersi alle spalle il forte duo del Trieste Canottieri, secondo in 28'44”50 e l'equipaggio del Saturnia CC che ha chiuso sul gradino più basso del podio con il tempo di 28'57”20.