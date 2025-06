Ghilardelli e Po volti nuovi del Coni di Piacenza

Il Coni provinciale aggiunge forze fresche e due "sentinelle” per le zone della Val d'Arda e dell'Alta Val Trebbia. I due nuovi fiduciari della delegazione guidata da Robert Gionelli sono Pierluigi Ghilardelli e Luigi Po, che completano la squadra formata da Stefano Teragni e Pietro Peveri.

"Il mio obiettivo sarà di sviluppare sempre più progetti sportivi sul territorio per quel che riguarda la fase ludica e coinvolgere in questo scuole e società - ha detto Gilardelli, in passato allenatore e dirigente calcistico, ora referente della Val d'Arda-. Un'avventura nuova per me, ma sono nel mondo sportivo fin dalla gioventù». Po, ai tempi della Serie A del Piace uno dei componenti del Cda biancorosso, avrà gli stessi compiti in Alta Val Trebbia: «Abito a Bobbio ed è una zona che conosco bene, mi impegnerò per riuscire a fare quello che prevede il nostro statuto. Ci sono tanti sport su cui lavorare, proprio a Bobbio è stato aperto da poco il campo da padel, poi ci sono anche il calcio e il tennis che stanno attirando anche persone dalle zone di Travo e di Perino».

Teragni ha ribadito la "mission” principale del Coni, «quella di portare il numero maggiore di sport nelle piazze e di farli provare ai giovani, in questo modo si stimola l'interesse e si favorisce la crescita personale». Peveri rimarrà dunque come "braccio destro” di Ghilardelli: «Proseguirò nella mia attività di confronto con le direzioni didattiche per coinvolgere le scuole nelle nostre iniziative, vogliamo raggiungere tutti quegli alunni che non hanno accessibilità agli impianti sportivi».