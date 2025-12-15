Giacomo Carini vola anche sui 100 farfalla, bronzo agli Assoluti

E' la medaglia di bronzo di Giacomo Carini il fiore all'occhiello della spedizione della Vitorino da Feltre ai Campionati assoluti di nuoto in vasca corta, andati in scena nella tre giorni di Riccione. Un alloro di grande valore per il campione piacentino tesserato anche per le Fiamme Gialle: si tratta del primo risultato di notevole caratura sulla nuova distanza, i 100 metri farfalla, abbracciata dopo un'intera carriera da specialista sui 200. Crono di 50”,90 per Carini, suo nuovo primato personale sulla distanza (23”,69 il passaggio ai 50 metri).Il 28enne olimpionico piacentino ha invece sfiorato il podio nella "vecchia" gara dei 200 farfalla, a soli 8 decimi dal terzo posto. Oltre a Giacomo Carini, con i colori biancorossi della Vittorino da Feltre agli Italiani in vasca corta di Riccione si è messo in evidenza Giovanni Cornelli, giovanissimo nuotatore piacentino alla sua prima esperienza agli Assoluti dopo gli ottimi risultati conquistati negli ultimi anni ai tricolori di categoria. Il sedicenne si è cimentato nella gara dei 200 dorso concludendo al ventottesimo posto con un ottimo riscontro cronometrico: 2’00”,45, tempo che ha permesso a Cornelli di migliorare il proprio primato personale di oltre un secondo.