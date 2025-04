Gionelli alla guida del Coni per altri quattro anni

Il governo dello sport piacentino sarà guidato da Robert Gionelli anche nei prossimi quattro anni. Il presidente del CONI regionale dell’Emilia Romagna, Andrea Dondi, ha infatti confermato Gionelli nel ruolo di Delegato provinciale del Comitato olimpico anche per il quadriennio 2025-2028. «Ringrazio il presidente - commenta Gionelli - per la fiducia che ha voluto dimostrarmi e per avermi onorato, ancora una volta, con questo prestigioso incarico alla guida dell’ente pubblico di governo dello sport. Lo considero un grande attestato di stima, ma anche un riconoscimento di tutto il lavoro che la nostra squadra ha svolto sul territorio provinciale negli ultimi anni. Si tratta di un ruolo istituzionale che oggi più che mai, anche alla luce della riforma del mondo sportivo entrata definitivamente in vigore poco più di un anno fa, ci impone nuove sfide e nuovi traguardi da raggiungere. Tutti noi dirigenti sportivi, infatti, abbiamo l’obbligo di impegnarci per cercare di costruire nuove opportunità e nuove offerte sportive da destinare soprattutto ai giovani. A questo proposito ritengo fondamentale la collaborazione degli altri enti locali, delle nostre associazioni sportive, delle federazioni, degli enti di promozione sportiva e del mondo scolastico per puntare soprattutto sulla pro-mozione sportiva, per cercare di avvicinare sempre più giovani allo sport e a quei valori culturali, sociali ed educativi che sono parte integrante del Dna del CONI e che anche la nostra Costituzione ha riconosciuto».

Robert Gionelli, giornalista e consulente per la comunicazione, si appresta quindi a iniziare il suo quarto mandato consecutivo alla guida del CONI Provinciale di Piacenza. La sua prima nomina in veste di Delegato provinciale del Comitato olimpico risale infatti al 2013, anno in cui succedette nell’incarico a Stefano Teragni che fu Presidente provinciale dal 2004 al 2012 dopo i tre mandati consecutivi ricoperti da Roberto Gentilotti. «Il prossimo passo - aggiunge Gionelli - sarà quello di formare la nuova squadra del CONI provinciale per questo quadriennio olimpico, scegliendo quattro fiduciari provinciali, uno per ognuna delle principali vallate del nostro territorio, e il coordinatore tecnico che dovrà interagire principalmente con il mondo scolastico e con la scuola regionale dello sport, il nostro ente di formazione per la preparazione e l’aggiornamento continuo di allenatori e dirigenti sportivi».

Formalizzati dal presidente regionale Dondi, anche i delegati CONI delle altre province dell’Emilia Romagna: Donato Amadei per Parma, Emore Giuseppe Manfredi (Reggio Emilia), Francesco Sgarbi (Modena), Furio Veronesi (Bologna), Ruggero Tosi (Ferrara), Marco Tosi Brandi (Ravenna), Rodolfo Zavatta (Rimini) e Fabrizia Grandi (Forlì-Cesena).