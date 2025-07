Giorgia dall’ammiraglia dirige Silvia

Otto tappe per poco più di 912 chilometri totali, con un dislivello di 14.300 metri. Scatterà domenica con la cronometro di Bergamo il Giro d’Italia Women, la corsa rosa femminile che attraverserà cinque regioni (Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Marche e Trentino Alto Adige) per concludersi domenica 13 luglio con la frazione con partenza da Forlì e arrivo all’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” a Imola.

Tra le 22 squadre al via ci sarà anche la Human Powered Health che parla un po’ piacentino, con Giorgia Bronzini in ammiraglia e Silvia Zanardi in sella. Il passato glorioso sui pedali e il presente (con un occhio al futuro) di due generazioni che tengono alto il lustro del ciclismo piacentino. Nella corsa rosa, il movimento di casa nostra sarà rappresentato anche da Prisca Savi, atleta di Carpaneto della formazione altoatesina Team Mendelspeck E-Work.

Tra le principali favorite dell’edizione 2025, ci saranno nuovamente Elisa Longo Borghini e Lotte Kopecky, protagoniste di un emozionante duello fino ai chilometri conclusivi dell’ultima tappa dello scorso anno con il braccio di ferro vinto dall’italiana. La piemontese ha cambiato casacca passando dalla Lidl Trek alla Uae Team Adq, mentre la campionessa del mondo dovrà dividere i gradi da capitana con la rientrante Anna Van der Breggen, già quattro volte “regina” del Giro e rientrata alle competizioni dopo tre anni di assenza.