Giovane e decisivo: «La mia prima meta ha portato la vittoria»

Palla ovale protagonista dell’ultima puntata di Zona Sport, la trasmissione di Telelibertà condotta dal giornalista Marcello Tassi e Selina Pozzi, in onda ogni martedì alle 21.

In primo piano il massimo campionato italiano di rugby e un suo giovane protagonista: Lorenzo Franzoso, trequarti ala classe 2006, in forza alla Sitav Lyons. Sua la meta decisiva che sabato scorso è servita a festeggiare la prima vittoria in campionato dei bianconeri: « È stata anche la mia prima meta in Serie A Élite – ha spiegato Lorenzo, originario di Chero di Carpaneto dove vive con la famiglia – e quindi la soddisfazione è doppia. Far parte di questo gruppo è per me motivo di orgoglio e mi auguro che lo staff tecnico prosegua nel concedermi fiducia. Giocare in prima squadra è sempre entusiasmante, per di più al Beltrametti e in un’occasione così importante come uno scontro diretto in chiave salvezza. Alla fine è andato tutto per il verso giusto e abbiamo incamerato quattro punti fondamentali».

Lorenzo trova il tempo per destreggiarsi tra gli impegni legati allo studio e gli allenamenti: « Non è semplice, ma basta organizzarsi. Studio all’università di Parma e poi c’è il rugby, con sedute anche doppie in alcuni giorni, tra campo e palestra. Ma questo sport è la mia grande passione, quindi non rappresenta una fatica. Se la vedo come una futura professione? Mi piacerebbe, ma so che per raggiungere certi livelli occorre avere pazienza e attendere il momento giusto. Per ora va bene così: cerco di dare sempre il massimo per la squadra e per il mio club, che frequento fin da quando ero bambino».

L’obiettivo dei Lyons è la salvezza, condiviso anche da altre tre o quattro formazioni: « La partenza è stata in salita perché abbiamo incontrato tre avversarie che lotteranno per il raggiungimento dei playoff. Con Biella, nello scontro diretto, a inizio partita abbiamo forse accusato un po’ di pressione, ma l’aspetto importante è stato aver saputo reagire alle difficoltà, cambiando atteggiamento e volto alla gara. Noi giovani? Lo staff ci sta concedendo sempre più spazio e questa è una gran bella opportunità».

Nel finale si è ricordato anche l’ottimo inizio campionato da parte del Piacenza Rugby in Serie A2. La squadra biancorossa ha raccolto la sua terza vittoria consecutiva ed ora comanda la classifica a punteggio pieno, in compagnia della Rugby Parma. Tutti i campionati osserveranno una lunga pausa e riprenderanno il 30 novembre. Nel frattempo si darà spazio alla Coppa Italia con le squadre chiamate a concludere la prima fase.

Per quanto riguarda la Sitav Lyons, questo è il calendario: 8 novembre Accademia Federale-Sitav Lyons; 15 novembre Sitav Lyons-Colorno; 22 novembre Vicenza- Sitav Lyons. Inizio gare alle 14.30.