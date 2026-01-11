Gotico ko a Montecchio, derby alla CastFontana

Il rigore di Boselli al 32' consente alla capolista Montecchio di aggiudicarsi lo scontro d'alta classifica contro il Gotico Garibaldina, che dunque precipita a sei punti dalla vetta. Con i gol di Rossi e Cantiello, invece, la Castellana Fontana fa suo il derby contro la Spes e ritorna al terzo posto. Sfortunata sconfitta esterna nel finale per 3-2 del Carpaneto Chero sul campo del Futura Fornovo Medesano.

