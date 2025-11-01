Grande reazione e brivido finale: i Lyons battono Biella

Con un brivido finale che ha tenuto il Beltrametti col fiato sospeso, i Lyons conquistano contro Biella (che annovera il grande ex Carlo Orlandi nello staff tecnico) la prima vittoria stagionale in Serie A Élite, con una grande rimonta condotta da Conti e Nalaga, trascinatori della formazione bianconera che ha fatto vedere lampi offensivi davvero notevoli ed è riuscita a ribaltare una partita che sembrava stregata.

Avvio tutto per i piemontesi, che entrano meglio in gara e si installano in attacco: nei primi 20 minuti arriva la doppietta di Cruciani che lancia gli ospiti sul 14-0. Lyons troppo imprecisi e che non riescono ad avere palloni in attacco nel primo quarto di gara. A suonare la carica è Acosta, che viene fermato, con un fallo da cartellino giallo inflitto a Cruciani. Un paio di occasioni ghiotte sprecate dai bianconeri non permettono di segnare, ma al 33’ un altro cartellino mostrato a De Biaggio ridà la palla ai Leoni, che stavolta colpiscono con Conti al 37’: splendido l’assist al piede di Via, che mette il pallone nelle mani del compagno oltre la difesa. Lyons di nuovo in gara prima dell’intervallo.



In avvio di ripresa i Leoni tengono il piede sull’acceleratore, al 43’ lanciano in meta Nalaga, servito all’ala da Conti al termine di una bella azione corale. Per il sorpasso bisogna attendere il 53’, con Camero che trasforma un calcio piazzato centrale. Lyons nettamente più pericolosi e sempre in attacco, meta decisiva al 63’: ancora una volta Via geniale nel gioco al piede, lanciando a segnare Franzoso in mezzo ai pali. Finale di gara thriller, con Biella che si affida alla mischia per risalire il campo e trova la meta del -1 con Foglio Bonda al 69’. Negli ultimi 10 minuti succede di tutto, con Biella che cerca il vantaggio e i Lyons che cercano di controllare: a un minuto dal termine i Leoni sono in attacco ma commettono un fallo, ridando speranza agli ospiti. L’ultima occasione della gara è però vanificata da un tenuto a terra forzato da Bottacci, che consegna la vittoria ai suoi che devono solo calciare l’ovale in tribuna dopo l’80’.

Una vittoria tutta cuore per il Leoni, che portano a casa il primo successo stagionale in campionato e punti preziosi in ottica salvezza, davanti a un pubblico del Beltrametti in delirio per la vittoria. I Leoni saranno di nuovo in campo domenica 9 novembre a Parma per la sfida di Coppa Italia con l’Accademia Nazionale “Ivan Francescato”.

IL TABELLINO

Serie A Elite - IV Giornata

Sitav Rugby Lyons-Biella Rugby Club 22-21 (7-14).

Marcatori: p.t. 13’ m Cruciani tr Wentzel (0-7), 18’ m Cruciani tr Cruciani (0-14), 37’ m Conti tr Camero (7-14) s.t. 43’ m Nalaga (12-14), 53’ cp Camero (15-14), 60’ m Franzoso tr Camero (22-14), 68’ m Foglio Bonda tr Wentzel (22-21).

Sitav Rugby Lyons: Via G (65’ Pasini); Franzoso, Nalaga, Conti, Gaetano; Camero, Via A (63’ Colombo); Perazzli, Cissè, Bance (57’ Bottacci); Moretto (cap), Cutler; Moretti (65’ Horgan), Bolzoni (55’ Borghi), Acosta (41’ Libero). All. Matenga, Solari

Biella Rugby Club: Vermeulen; Morel, Foglio Bonda, Cruciani (48’ Dapavo), Nastaro; Wentzel, Dabalà (53’ Loro); Gonella, Zucconi, Mondin (51’ Efthymiopoulos); Loretti (47’ Ouattara T), De Biaggio; Leuila (57’ Maina), Ledesma 70’ Casiraghi), De Lise (cap) (57’ Ouattara M). All. Benettin

Arb. Munarini (Parma), AA1: Meschini (Milano), AA2: Iavarone (Perugia), TMO: Trentin (Monza).

Cartellini: 22’ giallo a Cruciani (Biella Rugby Club), 33’ giallo a De Biaggio (Biella Rugby Club), 79’ giallo a Perazzoli (Sitav Rugby Lyons)

Calciatori: Camero 3/4 (Sitav Rugby Lyons), Wentzel 2/2 (Biella Rugby Club), Cruciani 1/2 (Biella Rugby Club),

Note: Giornata coperta e tiepida, terreno in perfette condizioni. Spettatori 600 circa.

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 4 ; Biella Rugby Club 1

Player of the Match: Marco Conti (Sitav Rugby Lyons).