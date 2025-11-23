Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Grandi vittorie per Nibbiano, Pontenurese, Gotico e Castellana

Risultati e classifiche di Eccellenza e Promozione

Marco Villaggi
|11 ore fa
Grandi vittorie per Nibbiano, Pontenurese, Gotico e Castellana
1 MIN DI LETTURA
Nel posticipo delle 17, i gol di Minasola e Carrasco permettono al Nibbiano&Valtidone di superare la Campagnola e di restare in vetta al campionato di Eccellenza. La Pontenurese tiene il passo battendo 1-0 il Mutina (Yenner al 59') e agganciando al secondo posto l'Agazzanese e la Vianese, che ha superato 4-0 una Bobbiese decimata dalle assenze. Perde contatto il Fiorenzuola, raggiunto al 95' dal Terre di Castelli dopo la rete di Pertica nel finale.
La Bobbiese sconfitta dalla Vianese
La Bobbiese sconfitta dalla Vianese
In Promozione, il Gotico Garibaldina non si ferma: con il gol di Storchi al 43' batte in trasferta il Terme Monticelli e resta in vetta, incalzata a due punti da Castellana Fontana (3-0 sul Boretto grazie a Stanelli, Rossi e Mattioli) e Montecchio (3-1 al Colorno). Pareggio 0-0 per il Carpaneto Chero a Carignano.
L'esultanza dei giocatori della Castellana Fontana
L'esultanza dei giocatori della Castellana Fontana
ECCELLENZA
Risultati

Classifica

PROMOZIONE
Risultati

Classifica

Gli articoli più letti della settimana