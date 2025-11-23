Grandi vittorie per Nibbiano, Pontenurese, Gotico e Castellana

Nel posticipo delle 17, i gol di Minasola e Carrasco permettono al Nibbiano&Valtidone di superare la Campagnola e di restare in vetta al campionato di Eccellenza. La Pontenurese tiene il passo battendo 1-0 il Mutina (Yenner al 59') e agganciando al secondo posto l'Agazzanese e la Vianese, che ha superato 4-0 una Bobbiese decimata dalle assenze. Perde contatto il Fiorenzuola, raggiunto al 95' dal Terre di Castelli dopo la rete di Pertica nel finale.

La Bobbiese sconfitta dalla Vianese

In Promozione, il Gotico Garibaldina non si ferma: con il gol di Storchi al 43' batte in trasferta il Terme Monticelli e resta in vetta, incalzata a due punti da Castellana Fontana (3-0 sul Boretto grazie a Stanelli, Rossi e Mattioli) e Montecchio (3-1 al Colorno). Pareggio 0-0 per il Carpaneto Chero a Carignano.

L'esultanza dei giocatori della Castellana Fontana

ECCELLENZA

PROMOZIONE

