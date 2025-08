Gremi sfiora il podio agli assoluti di Caorle

Piacenza si è messa in luce ai Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera a Caorle, grazie alle prestazioni di Agata Gremi e Norberto Fontana, entrambi cresciuti nell’Atletica 5 Cerchi. Gremi, oggi tesserata con l’Atletica Brescia 1950 e ancora attiva come tecnica nel vivaio piacentino, ha ottenuto un ottimo quarto posto nel lancio del martello con un lancio da 56,04 metri, tra i migliori della sua carriera recente. Un risultato importante dopo due stagioni difficili, che la riporta tra le migliori atlete italiane della specialità. Meno fortunata la gara di Fontana nel giavellotto: fuori dalla finale per soli tre metri, ha chiuso con un lancio di 62,88 metri dopo una serie di errori tecnici. Nonostante ciò, la sua stagione resta positiva, segnata dal nuovo record provinciale di 69,37 metri. Il presidente e tecnico dell’Atletica 5 Cerchi, Lorenzo Garganese, ha espresso soddisfazione per entrambi, sottolineando l’impegno e i progressi dimostrati da Gremi e Fontana.