Highlander Cipelletti alla Folgore, scatenate Turris e Alseno

Agli ordini del neo mister dello Sporting Fiorenzuola, Nicola Binchi, anche il giovane portiere Matteo Bussandri (06), proveniente dall’Alsenese. Il diesse di quest’ultima, Alberto Lagori, ha innestato in rosa due ragazzi di buona prospettiva quali l’attaccante Samuele Novati (06, ex Juniores CastFontana) ed il centrocampista Alessandro Tansini (05, ex Juniores élite San Lazzaro).

La Libertas di mister Alfredo Albertelli ha completato il restyling con gli ultimi arrivi del portiere Alessandro Ferrari (02, ex San Lorenzo), dell’esterno Lorenzo Dadati (04, ex Caorso) nonché dell’attaccante Elia Emanuele Gazzola (06, ex Juniores Spes).

L’eclettico difensore Andrea Sabini (92) ha seguito le orme di bomber Dattaro, passando dalla Lugagnanese al Vernasca.

Sempre particolarmente attivo il Sant’Antonio, con i recenti innesti del difensore Giorgio Auriol Lister (97, ex Gerbido), dell’attaccante Simone Benedetti (05, ex Rottofreno via Gotico), del centrocampista Filippo Rossi (04, ex RiverNiviano), degli attaccanti Paolo Scapuzzi, 97 e Marco Pellegri, 92 (entrambi ex GossoPittolo), nonché dello svincolato Stefano Beretta.

La neopromossa in Seconda categoria Turris si è mossa bene grazie al lavoro del direttore sportivo Pier Francesco Perdoni. In nerazzurro sono arrivati l’esterno Simone Franchi e il centrocampista Lorenzo Mozzani dalla Folgore, l’attaccante Diego Giordo dal RiverNiviano, il portiere Filippo Arata dalla Pontolliese e conterà sul rientro in campo del forte attaccante Elvis El Madhi.

Molto attiva anche la Folgore (Terza), che dopo una raffica di conferme ha piazzato diversi acquisti, a cominciare dall’eterno fantasista Matteo Cipelletti, classe 1976, dall’Omi. Sempre da Pontenure approda in rossonero il difensore Gianluca Carini, mentre dal Gropparello arriva il mediano Gianmaria Scrivani dal Gropparello e dalla Turris l’ala Hermes Babe, con il centrocampista Gianluca Dametti e l’esterno Vittorio Piva che riprendono l’attività in categoria.

Sempre in Terza, tanti movimenti anche per l’Alseno del nuovo mister Andrea Rossi, affiancato dal vice Giovanni Villagi. Accordi raggiunti con Giuseppe D’Elia (attaccante dal Lugagnano), Ferdinando Grieco (attaccante dalla Salicetese), Sebastian Cozzani (centrocampista dal Fidenza), Daniele Perini (centrocampista dalla Juventus Club) e Stojancho Iliev (regista dal Carpaneto Chero). Riprendono a giocare anche Nicola Comini, Piotr Wiznieski ed Emanuele Solari.