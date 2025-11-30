Hubner al Garilli: «Spero di tornare per festeggiare...»

Ospite speciale al Garilli in occasione di Piacenza-Sant'Angelo: Dario Hubner, che con il Piacenza ha vinto il titolo di capocannoniere in Serie A.

«Quanti ricordi in questo stadio - ha detto - su tutti il 3-0 al Verona valso la salvezza in Serie A. Il Piace di oggi? La società è seria, con calma e pazienza può portare il Piace dove merita, poi serve anche un pizzico di fortuna». E il futuro calcistico di “Tatanka”? «Mi hanno esonerato in Seconda categoria da primo in classifica (dalla Zeta Milano, squadra “social” dello youtuber Zw Jackson, ndc). Vedremo in futuro, per ora penso a fare il nonno». Tornerà presto al Garilli? «Vedremo, magari tra qualche tempo, ma per festeggiare qualcosa...».

Prima della gara i soci biancorossi lo hanno omaggiato con una maglietta biancorossa.