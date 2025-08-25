I baby atleti brillano all'Aquathlon piacentino

Due titoli regionali individuali e uno di squadra: è un bottino di tutto rispetto quello conquistato dai piccoli atleti del Piacenza Triathlon Vittorino alla quinta edizione dell'Aquathlon Vittorino-Memorial Aaron Bertoncini. Una trentina circa i partecipanti alla competizione inserita nel circuito regionale Trikids, che si è tenuta ieri mattina alla Società Canottieri Vittorino da Feltre e organizzata in collaborazione con Piacenza Sport, suddivisi in sette categorie e con distanze varianti a seconda dell'età ai nastri di partenza.



I titoli regionali sono stati assegnati negli Youth e negli Junior, dove si sono distinti due giovani promesse del Piacenza Triathlon Vittorino: Mohamed Mahmoud, vincitore nella Youth A con il tempo di 6'46”, e Cristopher Malvermi, primo nella Junior in 6'41”.

Nella Youth A femminile ha trionfato un'altra piacentina, Vittoria Gallazzi, che gareggia con i colori del Triathlon Duathlon Rimini e che ha fatto fermare il cronometro sui 6'49”, mentre nella Youth B Sara Grizziotti del Vittorino ha completato il percorso in 7'10” e si è dovuta accontentare del secondo posto.

Poi ci sono i "piccoli” del Vittorino, con una menzione speciale per Celeste Marchesini arrivata prima nei Minicuccioli in 1'04”. Settimo, infine, Giulio Azzolina negli Esordienti con il tempo di 3'23”. Vittorino prima anche nel trofeo di squadra dei "Giovani”, davanti a Polisportiva Fornovo e Triathlon Duathlon Rimini, terza invece nei "Giovanissimi” alle spalle di Cus Parma e Polisportiva Fornovo. Tutti sul podio al termine delle gare per le varie premiazioni, condotte da Stefano Bettini di Piacenza Sport e dall'assessore allo sport Mario Dadati.