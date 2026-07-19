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I baby ciclisti piacentini fanno la voce grossa: ben cinque titoli regionali

Sull'anello di Cento, i giovani velocisti hanno sbaragliato al concorrenza nelle diverse categorie

Redazione Online
|1 ora fa
Da sinistra, Francesco Carloni, Maurizio Taina, Beatrice Trabucchi, Luca Gregori e Viola Setti Scapuzzi
Da sinistra, Francesco Carloni, Maurizio Taina, Beatrice Trabucchi, Luca Gregori e Viola Setti Scapuzzi
1 MIN DI LETTURA
Cinque titoli regionali per altrettanti talenti piacentini dello spettacolare ciclismo su pista. A Cento, titoli per i giovani caorsani Luca Gregori, Beatrice Trabucchi e Maurizio Taina, così come per la monticellese Viola Setti Scapuzzi e l'agazzanese Franecsco Carloni. Tutti i dettagli delle imprese dei baby ciclisti piacentini su Libertà in edicola. 

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