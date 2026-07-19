I baby ciclisti piacentini fanno la voce grossa: ben cinque titoli regionali
Sull'anello di Cento, i giovani velocisti hanno sbaragliato al concorrenza nelle diverse categorie
Redazione Online
|1 ora fa
Da sinistra, Francesco Carloni, Maurizio Taina, Beatrice Trabucchi, Luca Gregori e Viola Setti Scapuzzi
Cinque titoli regionali per altrettanti talenti piacentini dello spettacolare ciclismo su pista. A Cento, titoli per i giovani caorsani Luca Gregori, Beatrice Trabucchi e Maurizio Taina, così come per la monticellese Viola Setti Scapuzzi e l'agazzanese Franecsco Carloni. Tutti i dettagli delle imprese dei baby ciclisti piacentini su Libertà in edicola.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Bomba in spiaggia all'Elba, intervento dei Pontieri
2.
«Prigionieri in casa: quei maremmani ancora incustoditi»
3.
Notte di follia a Piacenza, vandalo danneggia 9 auto e scrive pure un insulto sul cofano con il pennarello
4.
Fiorenzuola, mattina di follia al parco: «Lo sputo poi le botte da uno sconosciuto»