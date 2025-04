I Bees mandano ko Crema e aiutano la Bakery naufragata a San Vendemiano

Nel turno pre pasquale del sabato, l’Assigeco, già retrocessa, nella penutlima giornata di Serie A2 ha ceduto di fronte alla Reale Mutua Torino. Una sconfitta onorevole per i ragazzi di Manzo che sono partiti malissimo, ma che hanno battagliato con orgoglio, arrivando addirittura a –5 dai piemontesi che però, nel finale, hanno chiuso i giochi. Prossimo turno per i biancorossoblu, domenica 27 aprile con Rieti.

Arrivano pessime notizie anche dalla Serie B dove, a San Vendemiano, la Bakery ha alzato bandiera bianca: 84-59 il punteggio in favore dei trevigiani, che la dice lunga sul divario palesato in campo. Per i biancoorossi, il ko non significa addio alle speranze di salvezza diretta. Tutto ciò grazie alla vittoria esterna dei Bees Fiorenzuola che, in un match molto emozionante, hanno piegato a domicilio Crema con il punteggio di 79-78. Trascinata da Galassi, i ragazzi di Dalmonte, già certi di dover prendere parte agli spareggi-salvezza, hanno sfoderato una prestazione ammirevole per applicazione e, in certi frangenti, per buona tecnica.

Prossimo turno, domenica 27 aprile: la Bakery sfiderà al PalaFranzanti il Fidenza, puntando al successo e al contemporaneo ko di Crema con Mestre, mentre i Bees chiuderanno la stagione regolare al PalaArquato nel match con Desio.

Reale Mutua Torino – Assigeco Piacenza (33-14, 58-39, 72-67)

Reale Mutua Torino: Ladurner, Gallo 12, Severini 15, Montano 9, Osatwna 3, Seck 6, Avino, Garuzzo, Taylor 22, Schina 11, Ajayi 15. Coach: Paolo Moretti

Assigeco Piacenza: Gajic, Marks 21, Querci 8, D’Almeida 2, Suljanovic 12, Bonacini 14, Fiorillo, Gilmore 17, Serpilli 9, Bartoli, Filoni. Coach: Humberto Manzo

Rucker San Vendemiano – Bakery Piacenza 84-59 (30-12, 53-34, 71-46)

Rucker San Vendemiano: Oxilia 14, Tadiotto, Fabiani 5, Tassinari 11, Antelli 10, Zacchigna 5, Donda 2, Dalla Cia 2, Cacace 11, Visentin, Gluditis 14, Preti 10. Coach: Daniele Aniello

Bakery Piacenza: Fea, Lanzi 2, Naoni 8, Chiti 15, Zoccoletti 8, Longo 6, Perin 5, Blair 5, Taddeo 10, Morvillo. Coach: Giorgio Salvemini

Logiman Crema - Fiorenzuola Bees 78-79 (19-19, 41-37, 58-57)

Crema: Murri 13, Zupan 4, Valesin 11, Morena, Tarallo 5, Bocconcelli 12, Dincic 6, Pirani 9, Pianegonda 3, Busetti, Venturoli 15, Attanasi. Coach: Andrea Pedroni

Fiorenzuola: Seck 10, Voltolini 3, Biorac 2, Redini 4, Akilu, Bellinaso, Colussa 16, Gaye, Sabic, Galassi 30, Negri 7, Bottioni 7. Coach: Lorenzo Dalmonte