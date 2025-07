I Bees mettono nel motore anche Riccardo Crespi

La Pallacanestro Fiorenzuola 1972 ha ufficializzato l’arrivo di Riccardo Crespi, centro classe 1997 di 205 cm, che vestirà la maglia gialloblù nella stagione 2025/2026 di Serie B Nazionale Old Wild West. Nella stagione appena conclusa, Crespi ha giocato con l’OraSì Ravenna, con cui ha registrato 8,3 punti e 4,8 rimbalzi di media a partita, portando solidità ed equilibrio sotto canestro. Il lungo originario di Varese ha però alle spalle anche due annate di altissimo livello: nel 2023/2024 è stato una colonna portante dell’Andrea Costa Imola, chiudendo la stagione con 10,8 punti e 8,3 rimbalzi di media in 27 minuti di utilizzo. Nel 2022/2023, con la maglia di Crema, ha fatto segnare il suo career high: 13,7 punti e 9,7 rimbalzi di media in 28 minuti a partita, dimostrandosi uno dei migliori centri del campionato. Fisico, presenza difensiva e intelligenza tattica fanno di Crespi un rinforzo di assoluto valore per il reparto lunghi dei Fiorenzuola Bees.