I Cadetti della Nino Bixio campioni italiani nel quattro di coppia

Sono d’oro i Cadetti della Nino Bixio nel quattro di coppia ai Campionati italiani di società che si sono svolti nel week end sul lago di Pusiano.

I quattro alfieri (Martino Freschi capovoga, Giacomo Filippin e Lorenzo Tonello a centro barca e Simone Mozzani al quarto carrello) si sono messi in mostra con il loro equipaggio sbaragliando la concorrenza di Canottieri Tritium e Canottieri Baldesio, tagliando il traguardo con un netto vantaggio sugli avversari.

La gara sui 1500 metri è stata avvincente, i ragazzi non sono mai stati in difficoltà e hanno condotto la regata dall’inizio alla fine, guadagnandosi meritatamente la medaglia d’oro.

Per le gare di domenica Martino Freschi e Giacomo Filippin sono stati selezionati per rappresentare la Regione Emilia Romagna in doppio, dove hanno ben figurato agguantando la medaglia d’argento.

Sono scesi in acqua anche i pionieri Silva Santos Iago e Freschi Michele (classe 2009) nel doppio Under 18, categoria difficile per la presenza di ragazzi dai 15 ai 17 anni. Superate le batterie e approdati in semifinale, mancano la finale per un secondo scarso di ritardo sui diretti avversari. Finale alla loro portata, un leggero fastidio muscolare a un polpaccio del capovoga ha probabilmente penalizzato la prestazione che normalmente era in linea con gli equipaggi della finale.

Il risultato è comunque di tutto rilievo in quanto l’equipaggio ha eseguito la gara con uno dei miglior tempi personali e con un netto miglioramento rispetto agli ultimi campionati di luglio 2025