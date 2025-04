I ciclisti piacentini brillano alla Gran Fondo del Penice

Ruote amatoriali piacentine protagoniste domenica scorsa a Varzi nella Gran Fondo del Penice-Ninicar. Secondo posto assoluto per Luca Chiesa, portacolori del Piacenza Cycling Team e protagonista dell'arrivo a due sul traguardo dove è stato preceduto per un solo secondo dal vincitore Matteo Raimondi. Chiesa ha vinto la categoria Seniores 2. Nella top ten assoluta della manifestazione, anche due portacolori di un'altra squadra piacentina, l'Asd Programma Auto (quarta nella classifica a squadre), che ha piazzato Francesco Vai al quinto posto e Gianluca Poggioli al decimo. Per entrambi, vittoria di categoria rispettivamente tra gli Juniores (con terzo Edoardo Balzarini di Ottone-Veloplus) e nei Veterani 1, dove il compagno di squadra Fabio Sartori è giunto decimo. Inoltre, ottava piazza per Alessandro Civardi nei Veterani 2 e sesta per Dario Salvaderi nei Gentleman 1. In campo femminile, invece, medaglia di bronzo per Caterina Basevi nelle Donne B, mentre nelle Donne C il VO2 Team ha piazzato Barbara Bocchi e Stefania Cappellini al settimo e all'ottavo posto.

Nelle foto: Luca Chiesa (Piacenza Cycling Academy) sul secondo gradino del podio a Varzi