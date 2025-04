I "Corsari della maratona" stasera a Finishila

Puntata speciale questa sera per Finish...ila, la trasmissione di Telelibertà in onda ogni giovedì alle 20.30, dedicata alla preparazione in vista della Placentia Half Marathon.

Ospiti di Michele Rancati saranno i rappresentanti dell’associazione “Andrea e i corsari della maratona”, che da tanti anni aiutano ragazzi e ragazze meno fortunati nel nome di Andrea Di Muzio, quindicenne, prematuramente scomparso a causa di un tumore cerebrale.

Anche quest’anno i “corsari” correranno la mezza maratona di Piacenza spingendo tre carrozzine e realizzando così il sogno di altrettanti giovani, che non potranno vivere da protagonisti la Placentia Half Marathon.

Naturalmente, poi spazio agli allenamenti congiunti (appuntamento all’Acrobatic Fitness ogni sabato alle 9.30), entrati ormai nella fase decisiva a mano di un mese dalla gara ufficiale.

Nella seconda parte, gli istruttori proprio di Acrobatic illustreranno gli esercizi ideali per migliorare le proprie prestazioni ed prevenire gli infortuni.