Tania e Serena ospiti stasera a Finishila

A dieci giorni dalla Placentia Half Marathon, che si correrà domenica 4 maggio, arriva alle battute finali anche la preparazione con Finish…ila, la trasmissione di Telelibertà in onda ogni giovedì alle 20.30. Ospiti di Michele Rancati due atlete di punta del movimento piacentino, vale a dire Tania Molinari, vicecampionessa italia di duathlon, e Serena Zani, una delle migliori specialiste della nostra provincia. Entrambe forniranno ai debuttanti che da mesi seguono la preparazione in collaborazione con Acrobatic Fitness preziosi consigli su come affrontare quest’ultimo periodo e soprattutto la gara del 4 maggio.

Nell’ultima parte della puntata, come al solito i preparatori di Acrobatic mostreranno tutti gli esercizi che possono migliorare le prestazioni e prevenire gli infortuni.