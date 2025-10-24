I gemelli della racchetta avversari sotto rete

Hanno solo dieci anni, ma già sanno cosa vuol dire affrontarsi in una finale. I gemelli piacentini Jacopo e Federico Rossi sono stati i protagonisti più curiosi dei Campionati provinciali di tennis Under 10. Due racchette, stesso volto - o quasi - e un legame che non si ferma nemmeno davanti alla rete. Domenica scorsa si sono trovati l’uno di fronte all’altro sul campo in terra battuta del circolo di Podenzano: a vincere è stato Federico, 6/4 6/3. «Ero stanco, mi sanguinava il ginocchio, non ho dato il meglio», spiega Jacopo con il sorriso.

I due gemelli-tennisti frequentano la classe quinta alla “Giordani”, in sezioni diverse. «Meglio così, insieme faremmo troppo casino», scherzano.

Allenati dal maestro Davide Bonfanti, giocano solo da un anno ma già sognano in grande. «Io mi ispiro ad Alcaraz, è elegante», dice Jacopo. «Io preferisco Sinner, è più educato», ribatte Federico. E anche il tennis li riflette: Jacopo è mancino e ama le smorzate, Federico destro e più potente da fondo campo.

«Siamo come le sorelle Williams: tra noi le partite non finiscono mai 6/0, ci conosciamo bene», ridono. Futuro? «Vogliamo diventare tennisti. Al massimo ingegneri».

Sul tifo calcistico non discutono: «Tutti e due Inter».