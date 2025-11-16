I missili di Luongo non danno scampo, Piacenza festeggia la prima vittoria

La TRS Pallanuoto Piacenza festeggia davanti al pubblico di casa la sua prima vittoria stagionale nel campionato di Serie A2 ma come si è verificato sabato scorso nel debutto in campionato ad Arenzano, l’aspetto difensivo ha lasciato piuttosto a desiderare contrariamente ad una fase offensiva più che positiva e che ha trovato ancora volta in Stefano Luongo un terminale d’attacco eccezionale. Il fuoriclasse ligure ha firmato 8 reti, quante quelle segnate sabato scorso ad Arenzano, portandosi così al comando nella classifica dei marcatori di A2.

TRS PN Piacenza 18

WP Milano Metanopoli 17

(3-5, 5-1, 4-7, 6-4)

TRS PN Piacenza: Bernardi, Rosanò 1, Dainese 3, Luongo 8, Gilardo 1, Boscoli, Merlo 3, Galbignani, Clini 1, Pozzi 1, Bekric, Marciano, Frediani, Cifalinò. All.: Picasso

WP Milano Metanopoli: Mugelli, Paletti, Vismara, Mugnaini, Andaloro 1, Dani 3, Sarno 3, Cristaudo 3, Bini 2, Maricone 1, Ticozzi, Fontana 1, Cardona, Zocco 3. All.: Binchi