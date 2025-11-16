Liberta - Site logo
I missili di Luongo non danno scampo, Piacenza festeggia la prima vittoria

Pallanuoto A2 - Milano Metanopoli si arrende sotto i colpi del fuoriclasse ligure

Leonardo Piriti
|2 ore fa
Luongo in vasca ha trascinato Piacenza
1 MIN DI LETTURA
La TRS Pallanuoto Piacenza festeggia davanti al pubblico di casa la sua prima vittoria stagionale nel campionato di Serie A2 ma come si è verificato sabato scorso nel debutto in campionato ad Arenzano, l’aspetto difensivo ha lasciato piuttosto a desiderare contrariamente ad una fase offensiva più che positiva e che ha trovato ancora volta in Stefano Luongo un terminale d’attacco eccezionale. Il fuoriclasse ligure ha firmato 8 reti, quante quelle segnate sabato scorso ad Arenzano, portandosi così al comando nella classifica dei marcatori di A2.
TRS PN Piacenza 18
WP Milano Metanopoli 17
(3-5, 5-1, 4-7, 6-4)
TRS PN Piacenza: Bernardi, Rosanò 1, Dainese 3, Luongo 8, Gilardo 1, Boscoli, Merlo 3, Galbignani, Clini 1, Pozzi 1, Bekric, Marciano, Frediani, Cifalinò. All.: Picasso
WP Milano Metanopoli: Mugelli, Paletti, Vismara, Mugnaini, Andaloro 1, Dani 3, Sarno 3, Cristaudo 3, Bini 2, Maricone 1, Ticozzi, Fontana 1, Cardona, Zocco 3. All.: Binchi

