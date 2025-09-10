I nuovi caricano la Gas Sales: «Squadra giovane e determinata»

Giornata di presentazione per alcuni dei nuovi volti della Gas Sales Bluenergy, la sede di Ltp. L’amministratore delegato Isabella Cocciolo ha aperto l’incontro, dando il benvenuto al preparatore atletico Lorenzo Barbieri, allo scoutman Filippo Pugnalini e all’opposto Henri Emmanuel Léon, i nuovi innesti che andranno a rafforzare il roster biancorosso per la stagione 2025-2026.

Léon, francese di 204 cm, ha rivelato uno dei motivi per cui ha scelto Piacenza: «La grande amicizia con Seddik (neo centrale biancorosso, ndr), oltre all’attenzione che la società mi ha riservato, mi ha convinto a venire a Piacenza», ha detto Léon, pronto a condividere il ruolo di opposto con Alessandro Bovolenta.

A prendere la parola è stato poi Lorenzo Barbieri, il nuovo preparatore atletico del club. Piacentino di nascita, è tornato a casa dopo anni di successi in altre piazze importanti come Perugia e Trento, con cui ha conquistato numerosi trofei, tra cui lo scudetto della scorsa stagione: «Mi emozionerò alla prima partita casalinga. La preparazione sta andando bene, i ragazzi hanno grande voglia di lavorare».

Infine, Filippo Pugnalini, scoutman classe 1998, ha preso la parola. Arrivato per sostituire Antonio Mariano, ora terzo allenatore della prima squadra, Pugnalini vanta un’importante esperienza nel settore giovanile e una partecipazione al Mondiale Under 19 con la Nazionale Italiana: «Mi aspetto tante emozioni, non solo positive, ma sono sicuro che sarà una stagione ricca di soddisfazioni», ha dichiarato, esprimendo anche la sua soddisfazione per la possibilità di lavorare di nuovo con Dante Boninfante e Samuele Papi, con cui ha già condiviso esperienze significative in passato.

In chiusura, Isabella Cocciolo ho lodato per la composizione della squadra: "È giovane, motivata e sono convinta che ci regalerà grandi gioie».