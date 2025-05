I pattinatori piacentini brillano anche in Germania

Si è concluso con una serie di successi il lungo weekend di gare di pattinaggio in line corsa, durante il quale gli atleti di Piace Skaters si sono misurati con avversari provenienti da ogni continente, dalla Colombia all’India.

Il viaggio è iniziato a Ferrara alla 66esima edizione del “Trofeo del Lavoro”, dove Federico Bertolini (Allievi) sempre protagonista nella manifestazione di piazza Ariostea, si è piazzato al 4° posto nella gara a punti con un ottimo finale. Ancora meglio Amanda Subacchi e Lorenzo Frigè, che nella categoria Juniores hanno ottenuto un doppio podio nella gara di fondo 5000m in linea a traguardi volanti, prestazione di squadra che è stata completata dal compagno Samuele Paradasi giunto al 5° posto. Nella medesima gara, meno fortunata la prestazione dei Seniores Eduardo Chittofrati e Adrian Gumanita, rispettivamente 8° e 9°.

Dalla strada alla pista, il più folto gruppo di atleti è stato protagonista nel Trofeo Vesmaco di Senigallia dove spicca la vittoria di Nicolò Carnieletto (Ragazzi 12) nella gara a punti, dominata già dalla semifinale vinta nettamente e in finale con una volata imperiosa che gli ha permesso di conquistare sull’ultimo traguardo i punti decisivi per la vittoria. Nella stessa categoria, anche al femminile, la gara a punti ha sorriso agli atleti in rosso con il 3° posto per Bianca Ghisolfi e la brillante qualificazione in finale di Letizia Marcomini, che ha scelto un trofeo così importante per respirare per la prima volta l’aria di una finale.

Meno fortunate le “Ragazze” che dopo l’ottimo 5° posto nel giro a cronometro di Arianna Santacroce, si sono dovute confrontare con la sfortuna. Proprio Arianna dopo la caduta nella gara ad eliminazione, non ha potuto proseguire la sua avventura senigalliese e Meggy Sinella che ha guidato con autorità la sua semifinale fino all’ultimo giro, ma ha mancato la qualificazione in finale per 2 sole posizioni. Impresa riuscita invece a Nicole Stini che ha conquistato la finale nella gara a punti con un 21° posto finale.

Tre atleti erano infine impegnati in Germania, a Geisingen, in quella che è considerata la pista più veloce del mondo. Proprio nella gara che rappresenta la massima espressione della velocità, il giro lanciato a cronometro, Andrea Iuliani ha confermato la sua forza ottenendo un prestigioso 3° posto. Andrea non si è fermato, ottenendo altri 2 terzi posti nelle gare di fondo e sfiorando la vittoria nella 500m preceduto solo dall’indiano Khandodiya che aveva battuto la settimana precedente a Groß Gerau: i risultati nelle singole distanze hanno permesso ad Andrea di conquistare il 2° posto nella classifica combinata. Bene anche Mariasole Nolli che, grazie ai buoni risultati nelle gare di fondo (tra cui il 9° posto nell’eliminazione), ha ottenuto il 12° nella combinata finale. Da segnalare i risultati della sorella Bianca, in gara in una categoria superiore a quella abituale, che, specialmente nella gara a punti si è messa dietro molte avversarie 2 anni più grandi di lei.