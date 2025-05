I piacentini pattinano tra le vittorie

Inizia con un doppio successo di squadra l’intenso periodo dei trofei primaverili di pattinaggio inline corsa di Piace Skaters. A San Miniato, in terra toscana, è arrivata una storica affermazione per la società piacentina, che, grazie a una serie di ottimi risultati di tutta la compagine, si è portata a casa il prestigioso “VI Memorial Moreno Guerri”. Si tratta della prima volta per una squadra piacentina in un trofeo nazionale, che ha preceduto sul primo gradino del podio della classifica per società la favoritissima squadra romana del Debby Roller Team di soli 2 punti. Un prestigioso traguardo raggiunto grazie alle prestazioni di tutti gli atleti di Piace Skaters e, per l’occasione, anche all’aiuto di Federico Paioli di Green Team, che, grazie al gioco di squadra con Nicolò Carnieletto nelle gare di fondo, ha preceduto sistematicamente l’avversario diretto romano togliendogli punti importantissimi. Il successo è partito con l'affollatissima partecipazione nella categoria Ragazzi 12: Maya Barilli, Letizia Marcomini, Bianca Ghisolfi e Bianca Nolli nel settore femminile e Nicolò Carnieletto in quello maschile hanno portato tutti punti preziosi nel forziere di Piace Skaters visto che proprio in questa categoria sono arrivate le maggiori soddisfazioni a livello individuale con le 3 vittorie di Nolli su 4 gare disputate.

Anche nelle Ragazze femminile 4 atlete di Piace Skaters: Meggy Sinella, Nicole Stini, Mariasole Nolli e Arianna Santacroce hanno dato un apporto fondamentale alla squadra, raggiungendo anche 4 volte il podio, 2 volte con Nolli e 2 con Santacroce. La vittoria di squadra è stata raggiunta anche senza rappresentanti nella categoria Ragazzi maschile, perché Andrea Iuliani, vestito il body del suo team a livello internazionale Bimar Skates Team, ha fatto valere la sua forza nel 47° Kriterium di Groß-Gerau nello Hessen al centro della Germania. Dopo aver sfiorato la vittoria in entrambe le gare di velocità con 2 secondi posti, si è brillantemente difeso nelle gare di fondo, ottenendo così il 1° posto nella classifica combinata di categoria, davanti al colombiano Ortiz e al francese Dautrey: un altro risultato di grandissimo valore che Andrea potrà confermare nel successivo appuntamento internazionale, il prossimo weekend a Geisingen, sempre in Germania.