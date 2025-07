I sogni di Bassanini a Zona Calcio Estate

"Giocherà" a tutto campo Riccardo Bassini questa sera a Zona Calcio Estate, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30 dalla piscina di Borgonovo. Il giovane attaccante del Pisa, con un passato nel settore giovanile del Piacenza e il prepotente debutto in Prima squadra a soli 17 anni, racconterà i passaggi della sua ancora breve carriera, ma soprattutto rivelerà i suoi progetti e i suoi sogni futuri. Una chiacchierata in cui si parlerà ovviamente anche del Piace e di Fabio Paratici, zio di Bassanini.

Nella seconda parte, linea al Poliambulatorio Gymed, per conoscere gli esercizi ideali per mantenersi in forma anche durante il periodo estivo.

Zona Calcio Estate può essere vista anche in streaming sul sito www.liberta.it, dove si possono trovare anche tutte le puntate in demand.