Il baby asso dei kart Alexander Cavaciuti campione italiano

Ce l'ha fatta, Alexander Cavaciuti. Il pilota piacentino di soli 10 anni appena compiuti che gareggia con i colori di famiglia della GP Racing si è laureato campione italiano Micro Rotax 2025, staccando così il pass per le finali Mondiali in Bahrain. Il titolo è arrivato proprio all'ottava e ultima gara del campionato che si è disputata sul circuito Pista Azzurra di Jesolo.

L'inizio non è stato dei migliori con una condizione fisica precaria a causa della febbre che lo aveva colpito prima di salire sul suo fedele kart, poi grande rimonta in finale sui 12 giri previsti e chiusura del circuito con il tempo di 10'48”419 che è valso il quinto posto. In base ai vari risultati ottenuti nelle altre tappe del campionato, Cavaciuti ha quindi vinto il titolo italiano mettendosi alle spalle avversari di ottimo livello come Ascanio Cardin della FD Motors e Domenico Mazza della Mazza Antonio. Ora testa al prossimo appuntamento, il più prestigioso: con questo titolo infatti Alexander si è guadagnato l'accesso alla Rotax Max Challenge Grand Finals, in programma a dicembre in Bahrain, dove rappresenterà l'Italia contro i migliori piloti del mondo.