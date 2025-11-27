Il calcio piacentino perde il suo bomber: addio a Paolo Gelmini

Il calcio piacentino piange uno dei suoi bomber. Si è spento a soli 54 anni Paolo Gelmini, attaccante molto noto nella nostra provincia e non solo: era ricoverato da qualche tempo all'hospice di Piacenza per un male che lo avevo colpito alcuni mesi fa e che lo ha portato via. Il "Gelmo" aveva giocato in tantissime squadre piacentine, scandendo tutta la sua carriera con valanghe di gol. Gli appassionati ricordano la stagione vissuta alla Spes, in Seconda categoria, durante la quale arrivò addirittura alla cifra incredibile di 50 reti. Tramite l'amico Daniele Moretti aveva avuto anche la possibilità di accedere al calcio professionistico, notato da squadre dell'allora Serie C1, ma alla fine non se ne fece mai nulla.

