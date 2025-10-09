Il Centro Tadini vince il torneo tra gli enti di formazione
Battuto in finale il Don Orione di Borgonovo nell'ormai tradizionale appuntamento sui campi della Spes
Gabriele Faravelli
|7 ore fa
Il calcio ha regalato una bella pagina di integrazione grazie alla società Spes Borgotrebbia che ha organizzato sui propri campi la terza edizione del torneo degli enti di formazione di Piacenza e provincia. Circa una settantina i ragazzi che si sono sfidati sul campo a nove di Borgotrebbia, provenienti dai centri piacentini Don Orione di Piacenza e di Borgonovo, Enaip, Cna, Ial e Centro Tadini. Arrivati al mattino con tanto entusiasmo, sono subito entrati nello spirito dell'iniziativa: hanno scherzato tra di loro, fatto conoscenza con i componenti delle altre squadre e cominciato a tirare qualche calcio al pallone, guidati da Francesco Sartori che è “anima” di questa bella iniziativa in qualità sia di membro del Don Orione di Borgonovo sia di responsabile del settore giovanile della Spes. Quindi, via al torneo vero e proprio, sei squadre che si sono date battaglia fino alla finalissima. Per la cronaca, il trofeo è andato al Centro Tadini che in finale ha battuto per 5-3 il Don Orione di Borgonovo. Ma in un certo senso hanno vinto tutti.