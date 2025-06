Il coach principe spinge Virginia sul trono di Cervia

Il suo allenatore è un principe, erede della nobile dinastia dei Gonzaga. Lei invece, Virginia Samaden è regina: non si tratta di sangue blu, ma del trono regionale conquistato con il suo Tony Stark a Cervia, dove si sono svolti i campionati regionali di salto ad ostacoli. La giovane amazzone della scuderia Alce 90, guidata dall'istruttore Francesco Gonzaga, ha trionfato nella gara per Junior/Esperti con barriere fissate ad un'altezza di 125 centimetri. Non è stata la sola protagonista in Romagna, visto che da Piacenza sono giunte ben sei scuderie. Tutti i risultati qui